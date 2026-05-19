Douadic

L’été de la ludothèque

Route de St-Benoit-du Sault Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez jouer au bord de l’étang avec les jeux de la ludothèque.Familles

La ludothèque vous proposera des jeux de sociétés, des jeux de construction, jeux d’eau, atelier créatif, espace bébé, espace livres. .

Route de St-Benoit-du Sault Douadic 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

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English :

Come and play by the pond with games from the toy library.

L’événement L’été de la ludothèque Douadic a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne