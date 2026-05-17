Concert Darc au Pays Douadic
Concert Darc au Pays Douadic jeudi 13 août 2026.
Douadic
Concert Darc au Pays
Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Cette manifestation a pour objectif, dans le cadre du Stage-Festival International de Châteauroux, de proposer chaque soir, à partir de 18h30, des spectacles dans huit communes différentes du département de l’Indre. Entièrement gratuits, les concerts précèdent ceux donnés à 21h à Châteauroux.
Programme à venir. .
Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16
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English :
As part of the Stage-Festival International de Châteauroux, the aim of this event is to offer performances in eight different towns in the Indre department, starting at 6:30pm each evening. Completely free of charge, the concerts precede those given at 9pm in Châteauroux.
L’événement Concert Darc au Pays Douadic a été mis à jour le 2026-05-17 par BERRY
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