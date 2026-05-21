Douadic

Pélerinnage Notre Dame de la Mer rouge

Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Traditionnel pélerinnage à la Mer Rouge.

Rendez-vous au bout de la chaussé de l’étang, départ de la procession jusqu’à la Croix de l’Ermitage puis messe suivie d’un apéro offert par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Rosnay. Possibilité de pique-niquer (tiré du sac) sur place. Animation par les scouts de Boulogne-sur-Mer (musique). .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 09 91 98

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English :

Traditional pilgrimage to the Red Sea.

L’événement Pélerinnage Notre Dame de la Mer rouge Douadic a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne