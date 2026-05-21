Pélerinnage Notre Dame de la Mer rouge Douadic
Pélerinnage Notre Dame de la Mer rouge Douadic dimanche 9 août 2026.
Douadic
Pélerinnage Notre Dame de la Mer rouge
Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Traditionnel pélerinnage à la Mer Rouge.
Rendez-vous au bout de la chaussé de l’étang, départ de la procession jusqu’à la Croix de l’Ermitage puis messe suivie d’un apéro offert par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Rosnay. Possibilité de pique-niquer (tiré du sac) sur place. Animation par les scouts de Boulogne-sur-Mer (musique). .
Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 09 91 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional pilgrimage to the Red Sea.
L’événement Pélerinnage Notre Dame de la Mer rouge Douadic a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne
À voir aussi à Douadic (Indre)
- Fête de village Douadic 5 juillet 2026
- L’été de la ludothèque Douadic 9 juillet 2026
- L’été de la ludothèque Douadic 4 août 2026
- Découvrons Douadic Douadic 4 août 2026
- Concert Darc au Pays Douadic 13 août 2026