Informations pratiques

Douadic

Atelier céramique

La Coudraie Douadic Indre

Tarif : 50 – 50 – 90 EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-12

Envie de découvrir la céramique ou de prendre un moment pour créer avec la terre ?

Je vous propose des stages dans une ambiance simple et détendue, ouverts aux débutants comme aux personnes un peu plus expérimentées.

Pendant ces ateliers, vous pourrez explorer le tournage et/ou le modelage, selon vos envies et votre projet.

Et si vous venez sans idée précise, c’est ok je vous accompagne pour explorer une forme, un objet ou une direction qui vous inspire.

L’idée est de prendre le temps, expérimenter la matière et se faire plaisir en créant. 50 .

La Coudraie Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 29 21 58 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relaxed beginners’ ceramics courses

L’événement Atelier céramique Douadic a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne