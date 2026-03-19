Fête de village

centre bourg Epiry Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Epiry Fête du village concours de pétanque, jeux, repas .

centre bourg Epiry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 42 40

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Epiry a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny