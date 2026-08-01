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AGENDA · La Bastide-Clairence

Fête de village Pessarou La Bastide-Clairence

dimanche 23 août 2026 · Pessarou · La Bastide-Clairence

Fête de village Pessarou La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Pessarou
Adresse
Pessarou Nord
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Fête de village

Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Au programme des fêtes de Pessarou
10h30 Messe Solennelle
12h00 Apéritif
13h00 Repas avec au menu Entrée, Entrecôte Frites, Fromage Dessert Café et Digestif
18h00 Spectacle de Danse Basque avec le groupe Esperantza
20h00 Soirée Burger du Petit Big’
23h00 Bal de clôture   .

Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Fête de village

L’événement Fête de village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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