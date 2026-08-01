Fête de village Pessarou La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Fête de village

Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Au programme des fêtes de Pessarou

10h30 Messe Solennelle

12h00 Apéritif

13h00 Repas avec au menu Entrée, Entrecôte Frites, Fromage Dessert Café et Digestif

18h00 Spectacle de Danse Basque avec le groupe Esperantza

20h00 Soirée Burger du Petit Big’

23h00 Bal de clôture .

Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Fête de village

L’événement Fête de village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque