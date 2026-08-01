Fête de village Pessarou La Bastide-Clairence
dimanche 23 août 2026 · Pessarou · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Fête de village
Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Au programme des fêtes de Pessarou
10h30 Messe Solennelle
12h00 Apéritif
13h00 Repas avec au menu Entrée, Entrecôte Frites, Fromage Dessert Café et Digestif
18h00 Spectacle de Danse Basque avec le groupe Esperantza
20h00 Soirée Burger du Petit Big’
23h00 Bal de clôture .
Pessarou Pessarou Nord La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Fête de village
L’événement Fête de village La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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