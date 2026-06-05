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Fête de village Montceaux

Fête de village Montceaux samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 01090 Montceaux

Département : Ain

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montceaux

Fête de village

Aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le comité des fêtes vous invite pour un moment convivial !
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   cdfmontceaux@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes invites you to join us for a great time!

L’événement Fête de village Montceaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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