Fête de village Montceaux
Fête de village Montceaux samedi 4 juillet 2026.
Montceaux
Fête de village
Aire de loisirs Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes vous invite pour un moment convivial !
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes cdfmontceaux@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes invites you to join us for a great time!
L’événement Fête de village Montceaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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