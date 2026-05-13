Fête de village Varennes
Fête de village Varennes samedi 27 juin 2026.
Varennes
Fête de village
Le Bourg Varennes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez profiter de la fête de village à Varennes avec un marché gourmand animé par l’orchestre Thierry Combeau. .
Le Bourg Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 16 82 67
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English : Fête de village
L’événement Fête de village Varennes a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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