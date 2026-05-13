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Fête de village Varennes

Fête de village Varennes

Fête de village Varennes dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 24150 Varennes

Département : Dordogne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Varennes

Fête de village

Le Bourg Varennes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Fête de village à Varennes
– 9h randonnée pédestre (2 circuits de 8 et 11km)
– 14h concours de pétanque
– 18h30 apéritif communal offert en soirée restauration et bal musette
Buvette et jeux pour les enfants.   .

Le Bourg Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 16 82 67 

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Varennes a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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