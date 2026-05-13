Fête de village Varennes
Fête de village Varennes dimanche 28 juin 2026.
Varennes
Fête de village
Le Bourg Varennes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête de village à Varennes
– 9h randonnée pédestre (2 circuits de 8 et 11km)
– 14h concours de pétanque
– 18h30 apéritif communal offert en soirée restauration et bal musette
Buvette et jeux pour les enfants. .
Le Bourg Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 16 82 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de village
L’événement Fête de village Varennes a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Varennes (Dordogne)
- Fête de village Varennes 27 juin 2026