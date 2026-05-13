Varennes

Fête de village

Le Bourg Varennes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête de village à Varennes

– 9h randonnée pédestre (2 circuits de 8 et 11km)

– 14h concours de pétanque

– 18h30 apéritif communal offert en soirée restauration et bal musette

Buvette et jeux pour les enfants. .

Le Bourg Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 16 82 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de village

L’événement Fête de village Varennes a été mis à jour le 2026-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides