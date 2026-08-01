Informations pratiques

Saint-Martin-de-Fugères

Fête de village Vogue

Le bourg Saint-Martin-de-Fugères Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Animations diverses tout le week-end: pétanque, repas, bal, vide grenier, animations et jeux, concert…

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Le bourg Saint-Martin-de-Fugères 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 32 31 06

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English :

Various activities all weekend long: pétanque, meals, a dance, a yard sale, entertainment and games, a concert…

L’événement Fête de village Vogue Saint-Martin-de-Fugères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal