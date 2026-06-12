Fête de Viry-Noureuil Viry-Noureuil
Fête de Viry-Noureuil Viry-Noureuil samedi 4 juillet 2026.
Viry-Noureuil
Fête de Viry-Noureuil
Viry-Noureuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14
Rendez-vous les 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14 juillet 2026 pour la fête de Viry-Noureuil
Au programme
Samedi 4 juillet
14h30 Attractions foraines
19h30 Apéritif offert
20h00 Repas barbecue
21h00 Spectacle
Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h00 Animation musicale et karaoké sosie Renaud
12h00 Repas
Lundi 6 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine
14h00 Inscriptions gratuite
Samedi 11 juillet Fête foraine
20h00 à 23h00 Repas et animation dansante
Dimanche 12 juillet 45 ème foire à la brocante
De 8h00 à 18h00, rues Gaston Trioux, 8 mai 1945, Racine Potel, Convention
Lundi 13 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine
Réservé au licenciés du club, habitants et leurs invités
14h00 Inscriptions gratuite
Retraite aux flambeaux
21h30 Devant l’église de Viry-Noureuil
Départ 22h00 Rue Potel, rue du 8 mai 1945, rue Gaston Trioux
Mardi 14 juillet Commémoration de la Fête National
11h30 Cérémonie du Monument
Nombreuse attractions foraines
Gratuit.
Informations au 06 90 96 81 93 ou 06 84 79 01 12.
Rendez-vous les 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14 juillet 2026 pour la fête de Viry-Noureuil
Au programme
Samedi 4 juillet
14h30 Attractions foraines
19h30 Apéritif offert
20h00 Repas barbecue
21h00 Spectacle
Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h00 Animation musicale et karaoké sosie Renaud
12h00 Repas
Lundi 6 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine
14h00 Inscriptions gratuite
Samedi 11 juillet Fête foraine
20h00 à 23h00 Repas et animation dansante
Dimanche 12 juillet 45 ème foire à la brocante
De 8h00 à 18h00, rues Gaston Trioux, 8 mai 1945, Racine Potel, Convention
Lundi 13 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine
Réservé au licenciés du club, habitants et leurs invités
14h00 Inscriptions gratuite
Retraite aux flambeaux
21h30 Devant l’église de Viry-Noureuil
Départ 22h00 Rue Potel, rue du 8 mai 1945, rue Gaston Trioux
Mardi 14 juillet Commémoration de la Fête National
11h30 Cérémonie du Monument
Nombreuse attractions foraines
Gratuit.
Informations au 06 90 96 81 93 ou 06 84 79 01 12. .
Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 96 81 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on July 4, 5, 6, 11, 12, 13, and 14, 2026, for the Viry-Noureuil Festival
On the schedule:
Saturday, July 4:
2:30 PM: Fairground attractions
7:30 PM: Complimentary aperitif
8:00 PM: Barbecue dinner
9:00 PM: Show
Sunday, July 5, from 2:30 PM to 5:00 PM: Musical entertainment and Renaud look-alike karaoke
12:00 PM: Lunch
Monday, July 6: Petanque tournament at the Jean Racine field
2:00 PM: Free registration
Saturday, July 11: Fair
8:00 PM to 11:00 PM: Dinner and dance
Sunday, July 12: 45th Flea Market
From 8:00 AM to 6:00 PM, on Gaston Trioux, 8 Mai 1945, Racine Potel, and Convention Streets
Monday, July 13: Petanque tournament at the Jean Racine field
Reserved for club members, residents, and their guests
2:00 PM: Free registration
Torchlight procession:
9:30 PM: In front of the Viry-Noureuil Church
Departure at 10:00 PM: Rue Potel, Rue du 8 Mai 1945, Rue Gaston Trioux
Tuesday, July 14: National Day Commemoration
11:30 AM: Ceremony at the Monument
Many fairground attractions
Free.
For more information, call 06 90 96 81 93 or 06 84 79 01 12.
L’événement Fête de Viry-Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard
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