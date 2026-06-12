Viry-Noureuil

Fête de Viry-Noureuil

Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Rendez-vous les 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14 juillet 2026 pour la fête de Viry-Noureuil

Au programme

Samedi 4 juillet

14h30 Attractions foraines

19h30 Apéritif offert

20h00 Repas barbecue

21h00 Spectacle

Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h00 Animation musicale et karaoké sosie Renaud

12h00 Repas

Lundi 6 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine

14h00 Inscriptions gratuite

Samedi 11 juillet Fête foraine

20h00 à 23h00 Repas et animation dansante

Dimanche 12 juillet 45 ème foire à la brocante

De 8h00 à 18h00, rues Gaston Trioux, 8 mai 1945, Racine Potel, Convention

Lundi 13 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine

Réservé au licenciés du club, habitants et leurs invités

14h00 Inscriptions gratuite

Retraite aux flambeaux

21h30 Devant l’église de Viry-Noureuil

Départ 22h00 Rue Potel, rue du 8 mai 1945, rue Gaston Trioux

Mardi 14 juillet Commémoration de la Fête National

11h30 Cérémonie du Monument

Nombreuse attractions foraines

Gratuit.

Informations au 06 90 96 81 93 ou 06 84 79 01 12.

Rendez-vous les 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14 juillet 2026 pour la fête de Viry-Noureuil

Au programme

Samedi 4 juillet

14h30 Attractions foraines

19h30 Apéritif offert

20h00 Repas barbecue

21h00 Spectacle

Dimanche 5 juillet de 14h30 à 17h00 Animation musicale et karaoké sosie Renaud

12h00 Repas

Lundi 6 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine

14h00 Inscriptions gratuite

Samedi 11 juillet Fête foraine

20h00 à 23h00 Repas et animation dansante

Dimanche 12 juillet 45 ème foire à la brocante

De 8h00 à 18h00, rues Gaston Trioux, 8 mai 1945, Racine Potel, Convention

Lundi 13 juillet Concours de pétanque au terrain Jean Racine

Réservé au licenciés du club, habitants et leurs invités

14h00 Inscriptions gratuite

Retraite aux flambeaux

21h30 Devant l’église de Viry-Noureuil

Départ 22h00 Rue Potel, rue du 8 mai 1945, rue Gaston Trioux

Mardi 14 juillet Commémoration de la Fête National

11h30 Cérémonie du Monument

Nombreuse attractions foraines

Gratuit.

Informations au 06 90 96 81 93 ou 06 84 79 01 12. .

Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 96 81 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on July 4, 5, 6, 11, 12, 13, and 14, 2026, for the Viry-Noureuil Festival

On the schedule:

Saturday, July 4:

2:30 PM: Fairground attractions

7:30 PM: Complimentary aperitif

8:00 PM: Barbecue dinner

9:00 PM: Show

Sunday, July 5, from 2:30 PM to 5:00 PM: Musical entertainment and Renaud look-alike karaoke

12:00 PM: Lunch

Monday, July 6: Petanque tournament at the Jean Racine field

2:00 PM: Free registration

Saturday, July 11: Fair

8:00 PM to 11:00 PM: Dinner and dance

Sunday, July 12: 45th Flea Market

From 8:00 AM to 6:00 PM, on Gaston Trioux, 8 Mai 1945, Racine Potel, and Convention Streets

Monday, July 13: Petanque tournament at the Jean Racine field

Reserved for club members, residents, and their guests

2:00 PM: Free registration

Torchlight procession:

9:30 PM: In front of the Viry-Noureuil Church

Departure at 10:00 PM: Rue Potel, Rue du 8 Mai 1945, Rue Gaston Trioux

Tuesday, July 14: National Day Commemoration

11:30 AM: Ceremony at the Monument

Many fairground attractions

Free.

For more information, call 06 90 96 81 93 or 06 84 79 01 12.

L’événement Fête de Viry-Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard