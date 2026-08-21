Fête départementale du miel, AFAPI, Beautheil-Saints

Informations pratiques

Fête départementale du miel 3 et 4 octobre AFAPI Seine-et-Marne

Public : entrée libre // Pour les exposants : 25€ par stand pour 3m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

La Fête départementale, dont c’est la 3e édition cette année, est un événement organisé par la Fédération des syndicats apicole de Seine-et-Marne sur le site de l’AFAPI. L’occasion rêvée de faire découvrir au public les différents types de miel et autres produits issus de la ruche.

Des ateliers pour les enfants sont au programme de la journée : bougies, peinture, tatouages d’abeille en paillette, chamboule-tout, présentation de différentes ruches, atelier de fabrication de ruches en osier pour les personnes interessées, atelier d’extraction de miel, présence du GDSA.

Sur le stand de l’AFAPI, les personnes interéssées pourront s’inscrire pour la formation « Initiation à l’apiculture ». Présence également d’ICKO fournisseur de matériel apicole.

Restauration et vente de boissons sur place.

AFAPI 77120 beautheil-Saints Beautheil-Saints 77120 Beautheil Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « afapi.beautheil@gmail.com »}]

Vente de produits de la ruche, ateliers pour enfants, extraction de miel