FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX STADE YVES CAMBOU Nailloux
FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX STADE YVES CAMBOU Nailloux samedi 6 juin 2026.
Nailloux
FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX
STADE YVES CAMBOU 1 Rue Jules Ferry Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le club de foot de Nailloux fête ses 70 ans ! Pour l’occasion, il organise une grande fête directement au stade, en présence d’anciens et actuels joueurs et des légendes du ballon rond local.
Rendez-vous à partir de 14 heures au Stade Yves Cambou pour la Fête des 70 ans de l’US Nailloux, une journée 100% club, famille & souvenirs
Au programme
Dès 14h
-Jeux gonflables
-Tournoi intergénérationnel de foot à 5 (Infos et inscriptions au 07 80 11 61 65)
-Food trucks Salé et sucré
18h30 Apéritif offerts aux inscrits à la fête des 70 ans
19h30 Célébrations et phot des 70 ans du club
20h Tirage de la tombola
-Soirée Ibiza Night ouverte à tous .
STADE YVES CAMBOU 1 Rue Jules Ferry Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Nailloux soccer club celebrates its 70th anniversary! To mark the occasion, it is organizing a big party right at the stadium, in the presence of current and former players and legends of the local game.
L’événement FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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