FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX STADE YVES CAMBOU Nailloux

Nailloux

FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX

STADE YVES CAMBOU 1 Rue Jules Ferry Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le club de foot de Nailloux fête ses 70 ans ! Pour l’occasion, il organise une grande fête directement au stade, en présence d’anciens et actuels joueurs et des légendes du ballon rond local.

Rendez-vous à partir de 14 heures au Stade Yves Cambou pour la Fête des 70 ans de l’US Nailloux, une journée 100% club, famille & souvenirs

Au programme

Dès 14h

-Jeux gonflables

-Tournoi intergénérationnel de foot à 5 (Infos et inscriptions au 07 80 11 61 65)

-Food trucks Salé et sucré

18h30 Apéritif offerts aux inscrits à la fête des 70 ans

19h30 Célébrations et phot des 70 ans du club

20h Tirage de la tombola

-Soirée Ibiza Night ouverte à tous .

STADE YVES CAMBOU 1 Rue Jules Ferry Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Nailloux soccer club celebrates its 70th anniversary! To mark the occasion, it is organizing a big party right at the stadium, in the presence of current and former players and legends of the local game.

L’événement FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE