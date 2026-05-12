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FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX STADE YVES CAMBOU Nailloux

FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX STADE YVES CAMBOU Nailloux

FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX STADE YVES CAMBOU Nailloux samedi 6 juin 2026.

Lieu : STADE YVES CAMBOU

Adresse : 1 Rue Jules Ferry

Ville : 31560 Nailloux

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Nailloux

FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX

STADE YVES CAMBOU 1 Rue Jules Ferry Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le club de foot de Nailloux fête ses 70 ans ! Pour l’occasion, il organise une grande fête directement au stade, en présence d’anciens et actuels joueurs et des légendes du ballon rond local.
Rendez-vous à partir de 14 heures au Stade Yves Cambou pour la Fête des 70 ans de l’US Nailloux, une journée 100% club, famille & souvenirs

Au programme

Dès 14h
-Jeux gonflables
-Tournoi intergénérationnel de foot à 5 (Infos et inscriptions au 07 80 11 61 65)
-Food trucks Salé et sucré

18h30 Apéritif offerts aux inscrits à la fête des 70 ans

19h30 Célébrations et phot des 70 ans du club

20h Tirage de la tombola
-Soirée Ibiza Night ouverte à tous   .

STADE YVES CAMBOU 1 Rue Jules Ferry Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Nailloux soccer club celebrates its 70th anniversary! To mark the occasion, it is organizing a big party right at the stadium, in the presence of current and former players and legends of the local game.

L’événement FÊTE DES 70 ANS DE L’US NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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