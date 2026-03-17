LE MOULIN EN FÊTE MOULIN À 6 AILES Nailloux
LE MOULIN EN FÊTE MOULIN À 6 AILES Nailloux samedi 16 mai 2026.
LE MOULIN EN FÊTE
MOULIN À 6 AILES Le Gril Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre de la Fête des Moulins, le Moulin à 6 ailes de Nailloux vous accueille pour une après-midi magique !
Tout un programme vous attends au moulin à 6 ailes de Nailloux pour cette journée de fête
– Petite ferme pédagogique avec la présence des animaux de la Ferme d’Aignes
– Visites guidées du moulin en continu …
– … Et les ateliers pains qui vont avec (pour connaitre le parcours du blé de l’épi à votre bouche) !
– Jeux en bois pour les petits et les grands
– Spectacles de Magie pour vous émerveiller
– Et Foodtruck pour se restaurer, avec des crêpes fantastiques !
Animation Gratuite .
MOULIN À 6 AILES Le Gril Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 06 98 accueil@lauragaistourisme.fr
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English :
As part of the Fête des Moulins, the 6-wing mill in Nailloux welcomes you for a magical afternoon!
L’événement LE MOULIN EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE