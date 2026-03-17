LE MOULIN EN FÊTE MOULIN À 6 AILES Nailloux

LE MOULIN EN FÊTE

MOULIN À 6 AILES Le Gril Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de la Fête des Moulins, le Moulin à 6 ailes de Nailloux vous accueille pour une après-midi magique !

Tout un programme vous attends au moulin à 6 ailes de Nailloux pour cette journée de fête

– Petite ferme pédagogique avec la présence des animaux de la Ferme d’Aignes

– Visites guidées du moulin en continu …

– … Et les ateliers pains qui vont avec (pour connaitre le parcours du blé de l’épi à votre bouche) !

– Jeux en bois pour les petits et les grands

– Spectacles de Magie pour vous émerveiller

– Et Foodtruck pour se restaurer, avec des crêpes fantastiques !

Animation Gratuite .

MOULIN À 6 AILES Le Gril Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 06 98 accueil@lauragaistourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Fête des Moulins, the 6-wing mill in Nailloux welcomes you for a magical afternoon!

L’événement LE MOULIN EN FÊTE Nailloux a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE