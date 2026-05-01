CINÉMA À NAILLOUX LE TRAIT D’UNION Nailloux
CINÉMA À NAILLOUX LE TRAIT D’UNION Nailloux samedi 16 mai 2026.
Nailloux
CINÉMA À NAILLOUX
LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Le cinéma se déplace à Nailloux ! Deux films sont à l’affiche grâce au Trait d’Union.
Deux films au programme ce mois-ci
-Samedi 16 mai à 20h00 Les Rayons et les Ombres, de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin
-Dimanche 17 mai à 16h30 Marsupilami, de Philippe Lacheau avec Jamel Debouze
Réservation obligatoire ! 4 .
LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Cinema comes to Nailloux! Two films are showing thanks to Trait d’Union.
L’événement CINÉMA À NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE