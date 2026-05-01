CINÉMA À NAILLOUX LE TRAIT D’UNION Nailloux

Nailloux

CINÉMA À NAILLOUX

LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Le cinéma se déplace à Nailloux ! Deux films sont à l’affiche grâce au Trait d’Union.

Deux films au programme ce mois-ci

-Samedi 16 mai à 20h00 Les Rayons et les Ombres, de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin

-Dimanche 17 mai à 16h30 Marsupilami, de Philippe Lacheau avec Jamel Debouze

Réservation obligatoire ! 4 .

LE TRAIT D’UNION 8 Bis Place de l’Eglise Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinema comes to Nailloux! Two films are showing thanks to Trait d’Union.

L’événement CINÉMA À NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE