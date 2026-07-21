Informations pratiques

Geudertheim

Fête des aînés

116 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

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116 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 12 61 info@geudertheim.fr

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English :

L’événement Fête des aînés Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn