AGENDA · Geudertheim
Fête des aînés Geudertheim
dimanche 13 décembre 2026 · Geudertheim
Informations pratiques
Geudertheim
Fête des aînés
116 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
.
116 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 12 61 info@geudertheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des aînés Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
À voir aussi à Geudertheim (Bas-Rhin)
- Don du sang Geudertheim 27 octobre 2026