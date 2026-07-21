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AGENDA · Geudertheim

Fête des aînés Geudertheim

dimanche 13 décembre 2026 · Geudertheim

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Adresse
116 rue du Général de Gaulle
Ville
67170 Geudertheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Geudertheim

Fête des aînés

116 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

  .

116 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 12 61  info@geudertheim.fr

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English :

L’événement Fête des aînés Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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