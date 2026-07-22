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AGENDA · Geudertheim

Roller Halloween Geudertheim

samedi 24 octobre 2026 · Geudertheim

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
83 rue du Général de Gaulle
Ville
67170 Geudertheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Geudertheim

Roller Halloween

83 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Par Elsass Roller   .

83 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 99 40 

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English :

L’événement Roller Halloween Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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