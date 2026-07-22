AGENDA · Geudertheim
Roller Halloween Geudertheim
samedi 24 octobre 2026 · Geudertheim
Informations pratiques
Geudertheim
Roller Halloween
83 rue du Général de Gaulle Geudertheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Par Elsass Roller .
83 rue du Général de Gaulle Geudertheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 99 40
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English :
L’événement Roller Halloween Geudertheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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