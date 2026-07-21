Informations pratiques

Kurtzenhouse

Fête des aînés

Chemin des loisirs Kurtzenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

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Chemin des loisirs Kurtzenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 46 18 mairie.kurtzenhouse@orange.fr

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English :

L’événement Fête des aînés Kurtzenhouse a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn