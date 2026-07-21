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AGENDA · Kurtzenhouse

Fête des aînés Kurtzenhouse

dimanche 6 décembre 2026 · Kurtzenhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
Chemin des loisirs
Ville
67240 Kurtzenhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kurtzenhouse

Fête des aînés

Chemin des loisirs Kurtzenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

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Chemin des loisirs Kurtzenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 46 18  mairie.kurtzenhouse@orange.fr

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English :

L’événement Fête des aînés Kurtzenhouse a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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