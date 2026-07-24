Fête des Artisans d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 18 août 2026 · Villedieu-les-Poêles · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête des Artisans d’Art
Villedieu-les-Poêles Rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
2ᵉ édition de la Fête des Artisans d’Art
Le mardi 18 août, de 10h à 18h, la rue Carnot accueille la 2ᵉ édition de la Fête des Artisans d’Art, en plein cœur du Quartier des Métiers d’Art. À cette occasion, les artisans installés à l’année dans le quartier ouvrent leurs portes et invitent une quinzaine d’autres artisans d’art à venir exposer leur savoir-faire le temps d’une journée.
Cet événement s’inscrit en marge du marché hebdomadaire et de la soirée des Mardis de l’été , pour une journée résolument animée et conviviale. .
Villedieu-les-Poêles Rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 7 55 32 98 89 soizic.larour@gmail.com
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English : Fête des Artisans d’Art
L’événement Fête des Artisans d’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles
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