Fête des Artisans d’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête des Artisans d’Art

Villedieu-les-Poêles Rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

2ᵉ édition de la Fête des Artisans d’Art

Le mardi 18 août, de 10h à 18h, la rue Carnot accueille la 2ᵉ édition de la Fête des Artisans d’Art, en plein cœur du Quartier des Métiers d’Art. À cette occasion, les artisans installés à l’année dans le quartier ouvrent leurs portes et invitent une quinzaine d’autres artisans d’art à venir exposer leur savoir-faire le temps d’une journée.

Cet événement s’inscrit en marge du marché hebdomadaire et de la soirée des Mardis de l’été , pour une journée résolument animée et conviviale. .

Villedieu-les-Poêles Rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 7 55 32 98 89 soizic.larour@gmail.com

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English : Fête des Artisans d’Art

L’événement Fête des Artisans d’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Villedieu-les-Poêles