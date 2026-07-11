Fête des associations Dolus-d’Oléron
samedi 5 septembre 2026 · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Fête des associations
Stade de rugby Réne Roux Dolus d’Oleron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir la vie associative locale !
.
Stade de rugby Réne Roux Dolus d’Oleron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 40 38 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Community Organizations Festival
Come discover the local community life!
L’événement Fête des associations Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Spectacle Madame C et Tiphus Bronx soirée Clowns Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron 16 juillet 2026
- Concert Grand Choeur de l’Abbaye aux Dames Requiem de Faure Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron 17 juillet 2026
- E Viva L’organo Concert église de Dolus Dolus-d’Oléron 17 juillet 2026
- Vide grenier & brocante du rugby Stade de rugby René Roux Dolus-d’Oléron 18 juillet 2026
- Concerts du Grand marché de nuit Dolus-d’Oléron 20 juillet 2026