Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Fête des associations

Stade de rugby Réne Roux Dolus d’Oleron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir la vie associative locale !

.

Stade de rugby Réne Roux Dolus d’Oleron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 40 38 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Community Organizations Festival

Come discover the local community life!

L’événement Fête des associations Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes