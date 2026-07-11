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AGENDA · Dolus-d'Oléron

Fête des associations Dolus-d’Oléron

samedi 5 septembre 2026 · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Stade de rugby Réne Roux Dolus d'Oleron
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Dolus-d’Oléron

Fête des associations

Stade de rugby Réne Roux Dolus d’Oleron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir la vie associative locale !
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Stade de rugby Réne Roux Dolus d’Oleron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 40 38 04 

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English : Community Organizations Festival

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L’événement Fête des associations Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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