Fête des ateliers du Colombier Plainoiseau

Fête des ateliers du Colombier Plainoiseau samedi 13 juin 2026.

Fête des ateliers du Colombier

Plainoiseau Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La fête des ateliers, c’est quoi ? Toute l’année, des habitant·es du territoire Bresse Haute Seille et alentours participent avec nos artistes associé·es à des ateliers ! Toute l’année, iels découvrent des pratiques, des univers artistiques et expérimentent la création collective. Et chaque année, on est ravi·es de découvrir leur travail et de fêter la fin d’année toustes ensemble ! Comme un gala, la fête des ateliers vous donne l’occasion d’assister à cette restitution ! .

Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr

English :

German : Fête des ateliers du Colombier

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des ateliers du Colombier Plainoiseau a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu