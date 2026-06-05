Cherves-Châtelars

Fête des baliveaux 2026

Cherves-Châtelars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

6ème édition de la Fête des Baliveaux sur le thème Les insectes ne sont pas… des figurants ! avec animations, ateliers, marché d’artistes et artisans, randonnées, expositions, conférences et restauration.

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Cherves-Châtelars 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 77 83 03 montembelvie@mailo.com

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English :

6th edition of the Fête des Baliveaux on the theme Insects are not… extras! with events, workshops, artists’ and craftsmen’s market, hikes, exhibitions, lectures and catering.

L’événement Fête des baliveaux 2026 Cherves-Châtelars a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine