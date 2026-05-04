Lurais

Fête des barques

Bords de Creuse Lurais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

38e édition du défilé de barques illuminées sur la Creuse, animation musicale en début de soirée et grand feu d’artifice pour clôturer la soirée.

Traditionnel défilé de barques illuminées sur la Creuse, dès la tombée de la nuit, une dizaine de bateaux avec des sujets confectionné dans le plus grand secret, se succèdent et dévoilent des jeux de lumière, des mécanismes et à chaque fois des trésors de créativité et d’ingéniosité. Tout ça sur une bande son choisie par les équipes de barquistes . S’ensuit un magnifique feu d’artifice tiré depuis l’île et le pont qui ravira petits et grands.

Sur place, buvette et stand de restauration, produits locaux ! .

Bords de Creuse Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire luraistivales@gmail.com

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English :

36th edition of the illuminated boat parade on the Creuse, with musical entertainment in the early evening and a grand fireworks display to close the evening.

L’événement Fête des barques Lurais a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne