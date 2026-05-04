Lurais

Concert Lurais’tivales

Place des tilleuls Lurais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

20ème édition du LURAIS’tival, soirée de concerts en extérieur, avec pour maître-mots l’éclectisme, la convivialité, et du bon son ! 4 groupes et 2 scène pour cette soirée.

Après le succès des éditions passées , l’association est fière de présenter une programmation haute en couleur pour ce qui sera la 20e édition du Lurais’tivale! 4 groupes, 4 styles, rock, pop, reggae, dub, électro, un programme pour toutes et tous.

Buvette et restauration sur place produits locaux. .

Place des tilleuls Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire luraistivales@gmail.com

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English :

18th edition of the LURAIS?tival, an evening of outdoor concerts, with eclecticism, conviviality and good sound as the watchwords! 4 bands and 2 stages for this evening.

L’événement Concert Lurais’tivales Lurais a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne