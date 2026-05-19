Lurais

L’été de la ludothèque

Chemin du moulin Lurais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez passer une après midi au bord de l’eau accompagné des jeux de la ludothèque.Familles

La ludothèque vous proposera des jeux de sociétés, des jeux de construction, jeux d’eau, atelier créatif, espace bébé, espace livres. .

Chemin du moulin Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr

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English :

Come and spend an afternoon by the water with games from the toy library.

L’événement L’été de la ludothèque Lurais a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne