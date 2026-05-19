L’été de la ludothèque Lurais
L’été de la ludothèque Lurais mardi 21 juillet 2026.
Lurais
L’été de la ludothèque
Chemin du moulin Lurais Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez passer une après midi au bord de l’eau accompagné des jeux de la ludothèque.Familles
La ludothèque vous proposera des jeux de sociétés, des jeux de construction, jeux d’eau, atelier créatif, espace bébé, espace livres. .
Chemin du moulin Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr
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English :
Come and spend an afternoon by the water with games from the toy library.
L’événement L’été de la ludothèque Lurais a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
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