Découverte de la pierre sèche, Parc naturel régional de la Brenne, Lurais
dimanche 20 septembre 2026 · Parc naturel régional de la Brenne · Lurais
Informations pratiques
Découverte de la pierre sèche Dimanche 20 septembre, 11h00 Parc naturel régional de la Brenne Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Le Parc naturel régional de la Brenne organise deux sessions d’initiation. Ce chantier participatif, encadré par Nathan Bennett, murailler, portera sur un muret de soutènement situé dans le bourg de la commune de Lurais.
Le dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le chantier lors d’une courte visite. Nathan Bennett, murailler, partagera son savoir-faire et les grands principes de la technique. Ce moment sera l’occasion de découvrir l’avancée du chantier participatif et de poser vos questions.
Parc naturel régional de la Brenne Rue du Vieux-Four, 36220 Lurais Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 28 12 16 »}, {« type »: « email », « value »: « m.caradec@parc-naturel-brenne.fr »}]
Le Parc naturel régional de la Brenne organise deux sessions d’initiation à la pierre sèche.
©PNR Brenne
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