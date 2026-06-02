Lurais

Fabrique du patrimoine Initiation à la technique de la pierre sèche

Lurais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-19

Venez vous initier à la technique de la pierre sèche en remontant un muret de soutènement.

Sur deux journées, venez découvrir la pierre sèche, ses grands principes de construction, ses usages et ses formes… Nathan Bennett, murailler, partagera son savoir-faire lors de cette initiation qui sera consacrée à remonter une portion de muret dans le bourg de la commune de Lurais. Il s’agira cette année d’un muret de soutènement, tout comme celui restauré l’année dernière à Mérigny. .

Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 m.caradec@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Come and learn more about old joinery by discovering a 17th-century house restored during a school workcamp.

L’événement Fabrique du patrimoine Initiation à la technique de la pierre sèche Lurais a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne