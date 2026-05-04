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Exposition Partons en vacances Lurais

Exposition Partons en vacances Lurais samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Place des tilleuls

Ville : 36220 Lurais

Département : Indre

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : Gratuit

Lurais

Exposition Partons en vacances

Place des tilleuls Lurais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-25

Les caves du château vous accueillent pour vous présenter une exposition d’artistes locaux sur le thème Partons en vacances: à la mer, à la montagne, à la campagne
Une exposition d’artistes locaux portée par l’association Luraistivales.   .

Place des tilleuls Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 51 17  luraistivales@gmail.com

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English :

The cellars of the château welcome you with their most original and majestic creations on the theme of wings and feathers… let yourself be surprised!

L’événement Exposition Partons en vacances Lurais a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne

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