Lurais

Exposition Partons en vacances

Place des tilleuls Lurais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-25

Les caves du château vous accueillent pour vous présenter une exposition d’artistes locaux sur le thème Partons en vacances: à la mer, à la montagne, à la campagne

Une exposition d’artistes locaux portée par l’association Luraistivales. .

Place des tilleuls Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 51 17 luraistivales@gmail.com

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English :

The cellars of the château welcome you with their most original and majestic creations on the theme of wings and feathers… let yourself be surprised!

L’événement Exposition Partons en vacances Lurais a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne