Exposition Partons en vacances Lurais
Exposition Partons en vacances Lurais samedi 25 juillet 2026.
Lurais
Exposition Partons en vacances
Place des tilleuls Lurais Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-25
Les caves du château vous accueillent pour vous présenter une exposition d’artistes locaux sur le thème Partons en vacances: à la mer, à la montagne, à la campagne
Une exposition d’artistes locaux portée par l’association Luraistivales. .
Place des tilleuls Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 51 17 luraistivales@gmail.com
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English :
The cellars of the château welcome you with their most original and majestic creations on the theme of wings and feathers… let yourself be surprised!
L’événement Exposition Partons en vacances Lurais a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne
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