Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire Saint-Maxire dimanche 26 juillet 2026.

Saint-Maxire

Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire

Saint-Maxire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez admirer le défilé des embarcations décorées chacune de 10 à 15000 roses en papier dimanche 26 juillet 2026 à Saint-Maxire sur les bords de la Sèvre Niortaise.

Thème Nature et Campagne

Au programme Défilé diurne et nocturne sur la Sèvre, restauration rapide et buvette, animations, concerts, spectacles, feu d’artifice…

Programme des spectacles de la Fête des Bateaux Fleuris 2026

14h Banda Grasla

16h15 Défilé des bateaux fleuris

17h30 Les cinq gars

18h45 Francky Vincent

19h30 Zouk Machine

Diner Champêtre

Dès 22h00 Défilé des Bateaux fleuris illuminés

Bonne nouvelle, l’accès est gratuit APRES le défilé nocturne (vers 23h)

Feu d’artifice exceptionnel

Bal Populaire .

Saint-Maxire 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 52 63

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English : Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire

L’événement Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire Saint-Maxire a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin