Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire Saint-Maxire
Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire Saint-Maxire dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Maxire
Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire
Saint-Maxire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez admirer le défilé des embarcations décorées chacune de 10 à 15000 roses en papier dimanche 26 juillet 2026 à Saint-Maxire sur les bords de la Sèvre Niortaise.
Thème Nature et Campagne
Au programme Défilé diurne et nocturne sur la Sèvre, restauration rapide et buvette, animations, concerts, spectacles, feu d’artifice…
Programme des spectacles de la Fête des Bateaux Fleuris 2026
14h Banda Grasla
16h15 Défilé des bateaux fleuris
17h30 Les cinq gars
18h45 Francky Vincent
19h30 Zouk Machine
Diner Champêtre
Dès 22h00 Défilé des Bateaux fleuris illuminés
Bonne nouvelle, l’accès est gratuit APRES le défilé nocturne (vers 23h)
Feu d’artifice exceptionnel
Bal Populaire .
Saint-Maxire 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 52 63
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English : Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire
L’événement Fête des Bateaux Fleuris à Saint-Maxire Saint-Maxire a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin