Informations pratiques

Hénansal

Fête des Battages

Hénansal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Démonstrations, soirée dansante et restauration. .

Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête des Battages Hénansal a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor