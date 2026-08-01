AGENDA · Hénansal
Fête des Battages Hénansal
samedi 15 août 2026 · Hénansal
Informations pratiques
Hénansal
Fête des Battages
Hénansal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Démonstrations, soirée dansante et restauration. .
Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête des Battages Hénansal a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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