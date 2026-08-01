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AGENDA · Hénansal

Fête des Battages Hénansal

samedi 15 août 2026 · Hénansal

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
22400 Hénansal
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Hénansal

Fête des Battages

Hénansal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Démonstrations, soirée dansante et restauration.   .

Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fête des Battages Hénansal a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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