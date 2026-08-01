Informations pratiques

Plouha

Fête des battages

Z.A. du Grand Etang Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Fête organisée par l’association Vieux métiers, vieux outils avec la participation des agriculteurs locaux. À partir de 10h défilé de tracteurs anciens dans le bourg accompagnés d’un bagad. L’après-midi démonstration de battage à l’ancienne à 15h, exposition de matériel, danses bretonnes, chants de marins. Entrée libre. Restauration sur place. .

Z.A. du Grand Etang Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 72 81 48

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English :

L’événement Fête des battages Plouha a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Falaises d’Armor