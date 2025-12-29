Fête des battages Plumieux
Fête des battages Plumieux samedi 15 août 2026.
Fête des battages
Le Ponceret Plumieux Côtes-d’Armor
Fête des battages avec batterie à l’ancienne, vieux métiers, jeux bretons, chevaux de traits au travail, tourneur sur bois et métiers du bois, fabrication de pain, exposition de véhicules anciens. Fest-Deiz puis A 21h30, bal populaire. .
Le Ponceret Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 91 11 20
