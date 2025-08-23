Plumieux

PARTIR EN LIVRE Atelier numérique

Bibliothèque Plumieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier numérique .

Bibliothèque Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 55 11

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Plumieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre