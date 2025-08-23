PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Plumieux
PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Plumieux mercredi 8 juillet 2026.
Plumieux
PARTIR EN LIVRE Atelier numérique
Bibliothèque Plumieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier numérique .
Bibliothèque Plumieux 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 55 11
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English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier numérique Plumieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre
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