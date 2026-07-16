Fête des Boîtes Aux Lettres, Église Saint-Martin-d’Abbat, Saint-Martin-d’Abbat

Informations pratiques

Fête des Boîtes Aux Lettres 19 et 20 septembre Église Saint-Martin-d’Abbat Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fête des Boîtes Aux Lettres dans la salle des fêtes. Expositions de boîtes aux lettres, projections vidéo, atelier, AbBALjeu autour du char à BAL, et remise du Trophée à la famille Lauréate 2026.

Église Saint-Martin-d’Abbat Place de la Mairie, 45110 Saint Martin-d’Abbat Saint-Martin-d’Abbat 45110 Centre Loiret Centre-Val de Loire 06 87 24 00 70 https://www.letterboxvillage.com Découverte de l’histoire d’une commune rurale qui par la créativité de ses habitants a créé une identité collective connue dans le Monde. place du village, parking libre

Fête des Boîtes Aux Lettres dans la salle des fêtes. Expositions de boîtes aux lettres, projections vidéo, atelier, AbBALjeu autour du char à BAL, et remise du Trophée à la famille Lauréate 2026.

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