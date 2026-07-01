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AGENDA · Capestang

FÊTE DES BRACÉJAÏRES Capestang

jeudi 23 juillet 2026 · Capestang

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
34310 Capestang
Département
Hérault
Tarif

Capestang

FÊTE DES BRACÉJAÏRES

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-23

L’équipe de Los Bracéjaïres vous attend de pied ferme.
Animation musicale.
Venez nombreux !
PROGRAMME OFFICIEL DE LOS BRACÉJAÏRES 2026 ÉDITION GAULOISE
Par Toutatis ! Préparez vos casques, vos moustaches et votre appétit… Le village des Bracéjaïres vous attend pour 3 soirs de fête irréductible !
– Jeudi 23 juillet dès 19h
DJ ADX EVENT
Banquet gaulois (tapas & repas à table)
Jeux gonflables pour les petits guerriers de 3 à 10 ans
– Vendredi 24 juillet dès 19h
DJ ADX EVENT
Show du groupe EKO EKO
Banquet gaulois (tapas & repas à table)
Jeux gonflables
– Samedi 25 juillet
15h Grand tournoi de pétanque gauloise (doublettes 100€ + mises)
DJ ADX EVENT
Jeux gonflables
Potion magique non fournie, mais bonne humeur garantie !
Réservations par SMS au 06 72 58 24 51   .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 78 25 82 45 

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English :

The Los Bracéjaïres team looks forward to welcoming you.
Musical entertainment.
Come one, come all!

L’événement FÊTE DES BRACÉJAÏRES Capestang a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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