FÊTE DES BRACÉJAÏRES Capestang
jeudi 23 juillet 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
FÊTE DES BRACÉJAÏRES
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-23
L’équipe de Los Bracéjaïres vous attend de pied ferme.
Animation musicale.
Venez nombreux !
PROGRAMME OFFICIEL DE LOS BRACÉJAÏRES 2026 ÉDITION GAULOISE
Par Toutatis ! Préparez vos casques, vos moustaches et votre appétit… Le village des Bracéjaïres vous attend pour 3 soirs de fête irréductible !
– Jeudi 23 juillet dès 19h
DJ ADX EVENT
Banquet gaulois (tapas & repas à table)
Jeux gonflables pour les petits guerriers de 3 à 10 ans
– Vendredi 24 juillet dès 19h
DJ ADX EVENT
Show du groupe EKO EKO
Banquet gaulois (tapas & repas à table)
Jeux gonflables
– Samedi 25 juillet
15h Grand tournoi de pétanque gauloise (doublettes 100€ + mises)
DJ ADX EVENT
Jeux gonflables
Potion magique non fournie, mais bonne humeur garantie !
Réservations par SMS au 06 72 58 24 51 .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 78 25 82 45
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English :
The Los Bracéjaïres team looks forward to welcoming you.
Musical entertainment.
Come one, come all!
L’événement FÊTE DES BRACÉJAÏRES Capestang a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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