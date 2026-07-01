Informations pratiques

Capestang

FÊTE DES BRACÉJAÏRES

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23

L’équipe de Los Bracéjaïres vous attend de pied ferme.

Animation musicale.

Venez nombreux !

PROGRAMME OFFICIEL DE LOS BRACÉJAÏRES 2026 ÉDITION GAULOISE

Par Toutatis ! Préparez vos casques, vos moustaches et votre appétit… Le village des Bracéjaïres vous attend pour 3 soirs de fête irréductible !

– Jeudi 23 juillet dès 19h

DJ ADX EVENT

Banquet gaulois (tapas & repas à table)

Jeux gonflables pour les petits guerriers de 3 à 10 ans

– Vendredi 24 juillet dès 19h

DJ ADX EVENT

Show du groupe EKO EKO

Banquet gaulois (tapas & repas à table)

Jeux gonflables

– Samedi 25 juillet

15h Grand tournoi de pétanque gauloise (doublettes 100€ + mises)

DJ ADX EVENT

Jeux gonflables

Potion magique non fournie, mais bonne humeur garantie !

Réservations par SMS au 06 72 58 24 51 .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 78 25 82 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Los Bracéjaïres team looks forward to welcoming you.

Musical entertainment.

Come one, come all!

L’événement FÊTE DES BRACÉJAÏRES Capestang a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN