Fête des Brasseurs 2026 4ème édition Val-de-Moder
Fête des Brasseurs 2026 4ème édition Val-de-Moder vendredi 8 mai 2026.
Val-de-Moder
Fête des Brasseurs 2026 4ème édition
Place des Brasseurs Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Forte de son riche passé brassicole, la commune de Val-de-Moder vous donne rendez-vous pour la 4ème édition de la Fête des Brasseurs.
Forte de son riche passé brassicole, la commune de Val-de-Moder vous donne rendez-vous pour la 4ème édition de la Fête des Brasseurs.
– Vendredi 8 mai 2026
– De 11h00 à 20h00
– Place des Brasseurs
Venez découvrir et savourer les créations de 10 brasseries locales passionnées
– Brasserie BVN (Sparsbach) https://www.facebook.com/brasseriebvn
– Brasserie Chop’La (La Walck) https://www.facebook.com/profile.php?id=100091272766636
– Brasserie Blüeme (Alteckendorf) https://www.facebook.com/brasserie.blueme
– Brasserie Picobrasserie Gabriel https://www.facebook.com/p/Picobrasserie-Gabriel-100081926590602/?locale=fr_FR
– Brasserie La Pastel https://www.facebook.com/bierelapastel
– Brasserie Le Refuge (Haguenau) https://www.facebook.com/brasserielerefuge
– Brasserie du Sandhaas (Haguenau) https://www.facebook.com/profile.php?id=100083320272095
– Brasserie Les Semblables (Mietesheim) https://www.facebook.com/brasserie.semblables
– Brasserie Le Septénaire (Niedermodern) https://www.facebook.com/MicrobrasserieSeptenaire
– Brasserie d’Uberach (Uberach) https://www.facebook.com/brasserieUberach .
Place des Brasseurs Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 70 55 communication@commune-valdemoder.fr
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English :
With its rich brewing history, Val-de-Moder invites you to the 4th edition of the Brewers’ Festival.
L’événement Fête des Brasseurs 2026 4ème édition Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Moder