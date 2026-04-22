Val-de-Moder

Fête des Brasseurs 2026 4ème édition

Place des Brasseurs Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Forte de son riche passé brassicole, la commune de Val-de-Moder vous donne rendez-vous pour la 4ème édition de la Fête des Brasseurs.

Forte de son riche passé brassicole, la commune de Val-de-Moder vous donne rendez-vous pour la 4ème édition de la Fête des Brasseurs.

– Vendredi 8 mai 2026

– De 11h00 à 20h00

– Place des Brasseurs

Venez découvrir et savourer les créations de 10 brasseries locales passionnées

– Brasserie BVN (Sparsbach) https://www.facebook.com/brasseriebvn

– Brasserie Chop’La (La Walck) https://www.facebook.com/profile.php?id=100091272766636

– Brasserie Blüeme (Alteckendorf) https://www.facebook.com/brasserie.blueme

– Brasserie Picobrasserie Gabriel https://www.facebook.com/p/Picobrasserie-Gabriel-100081926590602/?locale=fr_FR

– Brasserie La Pastel https://www.facebook.com/bierelapastel

– Brasserie Le Refuge (Haguenau) https://www.facebook.com/brasserielerefuge

– Brasserie du Sandhaas (Haguenau) https://www.facebook.com/profile.php?id=100083320272095

– Brasserie Les Semblables (Mietesheim) https://www.facebook.com/brasserie.semblables

– Brasserie Le Septénaire (Niedermodern) https://www.facebook.com/MicrobrasserieSeptenaire

– Brasserie d’Uberach (Uberach) https://www.facebook.com/brasserieUberach .

Place des Brasseurs Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 70 55 communication@commune-valdemoder.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With its rich brewing history, Val-de-Moder invites you to the 4th edition of the Brewers’ Festival.

L’événement Fête des Brasseurs 2026 4ème édition Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Moder