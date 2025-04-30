Le grand circuit de Stocklach Val-de-Moder Bas-Rhin

Le grand circuit de Stocklach Route forestière d’Uberach 67350 Val-de-Moder Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

D’Uberach au charmant village de Mietesheim, en passant par la Forêt Indivise et le long du camp de Neubourg, ce circuit vous mènera à travers de majestueux chênes et hêtres et mettra en lumière le passé comme le présent militaire de la forêt.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

From Uberach to the charming village of Mietesheim, through the Forêt Indivise and along the Neubourg camp, this tour takes you through majestic oaks and beeches, highlighting the forest’s military past and present.

Deutsch :

Von Uberach bis zum charmanten Dorf Mietesheim, durch den Forêt Indivise und entlang des Lagers von Neubourg führt Sie dieser Rundgang durch majestätische Eichen und Buchen und beleuchtet sowohl die Vergangenheit als auch die militärische Gegenwart des Waldes.

Italiano :

Da Uberach all’incantevole villaggio di Mietesheim, passando per la Forêt Indivise e lungo il campo di Neubourg, questo tour vi porta attraverso maestose querce e faggi e mette in luce il passato e il presente militare della foresta.

Español :

Desde Uberach hasta el encantador pueblo de Mietesheim, pasando por el Forêt Indivise y a lo largo del campo de Neubourg, este recorrido le llevará a través de majestuosos robles y hayas y pondrá de relieve el pasado y el presente militar del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace