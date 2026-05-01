FÊTE DES BRASSEURS PARC DU MAJORAT Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane

FÊTE DES BRASSEURS

PARC DU MAJORAT 3 Boulevard des Écoles Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez profiter d’une découverte de micro-brasseurs !

Entre amis ou en famille, la soirée vous promet des animations pour tous

– Course de garçons de café

– Tournoi de fléchettes

– Jeux en bois

Pour mettre l’ambiance, trois concerts de styles différents vont vous faire vibrer

– Ad Vintange

– PYSG (groupe de villeneuvoises)

– The Ramequins (quatre jeunes rockers)

Vous pouvez réserver votre repas moules-frites à l’avance ou profitez de la restauration/buvette sur place. .

PARC DU MAJORAT 3 Boulevard des Écoles Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie comitefetes-vt@outlook.fr

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English :

Come and enjoy a microbrewery discovery!

L’événement FÊTE DES BRASSEURS Villeneuve-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE