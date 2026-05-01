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FÊTE DES BRASSEURS PARC DU MAJORAT Villeneuve-Tolosane

FÊTE DES BRASSEURS PARC DU MAJORAT Villeneuve-Tolosane samedi 30 mai 2026.

Lieu : PARC DU MAJORAT

Adresse : 3 Boulevard des Écoles

Ville : 31270 Villeneuve-Tolosane

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Villeneuve-Tolosane

FÊTE DES BRASSEURS

PARC DU MAJORAT 3 Boulevard des Écoles Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez profiter d’une découverte de micro-brasseurs !
Entre amis ou en famille, la soirée vous promet des animations pour tous
– Course de garçons de café
– Tournoi de fléchettes
– Jeux en bois

Pour mettre l’ambiance, trois concerts de styles différents vont vous faire vibrer
– Ad Vintange
– PYSG (groupe de villeneuvoises)
– The Ramequins (quatre jeunes rockers)

Vous pouvez réserver votre repas moules-frites à l’avance ou profitez de la restauration/buvette sur place.   .

PARC DU MAJORAT 3 Boulevard des Écoles Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie   comitefetes-vt@outlook.fr

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English :

Come and enjoy a microbrewery discovery!

L’événement FÊTE DES BRASSEURS Villeneuve-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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