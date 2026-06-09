Fête des champions du club de Basket Vieux-Boucau-les-Bains
Fête des champions du club de Basket Vieux-Boucau-les-Bains samedi 20 juin 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Fête des champions du club de Basket
Mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Le samedi 20 juin à 18h, rendez-vous à l’apéritif de la mairie pour célébrer la saison et féliciter nos champions ainsi que l’ensemble du CS Boucalais Basket !
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Le samedi 20 juin à 18h, rendez-vous à l’apéritif de la mairie pour célébrer la saison et féliciter nos champions ainsi que l’ensemble du CSBoucalais Basket !
Joueurs, joueuses, bénévoles, dirigeants, supporters, partenaires, parents et amis du club nous avons besoin de vous !
Votre présence est importante pour mettre en valeur notre club et montrer la force de notre grande famille boucalaise. Plus nous serons nombreux, plus cette soirée sera belle !
La soirée se poursuivra ensuite chez notre partenaire Le Deuz.
Samedi 20 juin
18h00 .
Mairie Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Fête des champions du club de Basket
Workshop led by Ghislaine Berges-Gillet, professional facilitator.
Limited number of places.
L’événement Fête des champions du club de Basket Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS
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