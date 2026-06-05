Fête des Châtaignes de Valdeblore La Bolline Valdeblore dimanche 25 octobre 2026.

Valdeblore

Fête des Châtaignes de Valdeblore

La Bolline La Bolline Valdeblore Valdeblore Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Nombreux stands de produits régionaux et artisanaux dans les rues du village de La Bolline, animations tout au long de la journée par des groupes folkloriques.



Repas traditionnel, dégustation gratuite de châtaignes grillées et vin chaud.

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La Bolline La Bolline Valdeblore Valdeblore 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 25 90 info.valdeblorelacolmiane@nicecotedazurtourisme.com

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English : Fête des Châtaignes

Numerous stalls selling regional products and crafts in the streets of the village of La Bolline, and entertainment throughout the day by folk groups.

Traditional meal, free tasting of roasted chestnuts and mulled wine.

L’événement Fête des Châtaignes de Valdeblore Valdeblore a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur