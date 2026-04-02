Valdeblore

Trail UTMB de la Montagne à la Mer

Valdeblore Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Emmenant les coureurs de la haute montagne aux rivages de la légendaire Côte d’Azur,

le Nice Côte d’Azur by UTMB® accueillera sa cinquième édition en 2026.

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Valdeblore 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 25 90 info.valdeblorelacolmiane@nicecotedazurtourisme.com

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English : UTMB Mountain to Sea Trail

Taking high-altitude runners to the shores of the legendary Côte d’Azur,

the Nice Côte d’Azur by UTMB® will host its fifth edition in 2026.

L’événement Trail UTMB de la Montagne à la Mer Valdeblore a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur