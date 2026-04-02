Trail UTMB de la Montagne à la Mer Valdeblore
Trail UTMB de la Montagne à la Mer Valdeblore vendredi 25 septembre 2026.
Valdeblore
Trail UTMB de la Montagne à la Mer
Valdeblore Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Emmenant les coureurs de la haute montagne aux rivages de la légendaire Côte d’Azur,
le Nice Côte d’Azur by UTMB® accueillera sa cinquième édition en 2026.
.
Valdeblore 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 25 90 info.valdeblorelacolmiane@nicecotedazurtourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : UTMB Mountain to Sea Trail
Taking high-altitude runners to the shores of the legendary Côte d’Azur,
the Nice Côte d’Azur by UTMB® will host its fifth edition in 2026.
L’événement Trail UTMB de la Montagne à la Mer Valdeblore a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur