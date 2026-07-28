FÊTE DES CONFLUENCES 2026 Pins-Justaret

Informations pratiques

Pins-Justaret

FÊTE DES CONFLUENCES 2026

PARC DE LA MAIRIE, PINS-JUSTARET Pins-Justaret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le temps d’une journée, petits et grands sont invités à explorer autrement la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, à travers un programme varié mêlant balades nature, ateliers participatifs, conférences, expositions, animations ludiques, spectacles et rencontres, …

Chaque année, la Fête des ConfluenceS rassemble citoyens, associations, collectivités et passionnés de nature autour d’une ambition commune faire découvrir les richesses naturelles et culturelles du territoire de la Réserve naturelle, à la Confluence de la Garonne et de l’Ariège.

En 2026, ce rendez-vous convivial et familial revient pour une 13ème édition placée sous le signe de la découverte et de l’émerveillement “Nature & Patrimoine des trésors à préserver”, le dimanche 27 septembre à Pins-Justaret.

Le temps d’une journée, petits et grands sont invités à explorer la Réserve naturelle autrement, à travers un programme varié mêlant balades nature, ateliers participatifs, conférences, expositions, animations ludiques, spectacles et rencontres, …

Au cœur de la manifestation, le village associatif réunira celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour préserver ce territoire d’exception. Associations locales, institutions, artisans, producteurs et acteurs de la Confluence partageront leurs actions en faveur de la biodiversité et du patrimoine local.

Que vous soyez curieux de nature, amateur de balades, passionné de photographie, en famille ou simplement à la recherche d’un moment convivial, la Fête des ConfluenceS est une invitation à prendre le temps d’observer, d’échanger, d’apprendre et de s’émerveiller.

Une journée festive, gratuite et ouverte à toutes et tous, pour célébrer ensemble un territoire vivant où nature, culture et engagement citoyen se rencontrent.

PROGRAMME (à venir) https://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/evenements/fete-des-confluences-2026/

En partenariat avec la Mairie de Pins-Justaret, les associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Passeurs Occitans du Petit Patrimoine.

Avec le soutien de la Région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, l’Agence de l’Eau, le Sicoval, le Muretain Agglo et Toulouse Métropole. .

PARC DE LA MAIRIE, PINS-JUSTARET Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

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English :

For one day, young and old alike are invited to explore the Confluence Garonne-Ariège Regional Nature Reserve in a new way, through a varied program combining nature walks, hands-on workshops, lectures, exhibitions, fun activities, performances, and meet-and-greets, …

L’événement FÊTE DES CONFLUENCES 2026 Pins-Justaret a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE