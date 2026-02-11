Fête des Couleurs Pavillon de Buxerolles Limoges

Fête des Couleurs

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Le Secours Populaire Français organise la fête des Couleurs. Cette manifestation a pour but de promouvoir les activités de solidarité de l’association.

Pendant cet après-midi, vous pourrez faire des trouvailles lors des braderies solidaires, découvrir des expositions, apprendre auprès des stands associatifs et surtout vous divertir, petits et grands. La fête se terminera par un lâcher de ballons.

Renseignements auprès de l’association. .

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Couleurs

L’événement Fête des Couleurs Limoges a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Limoges Métropole