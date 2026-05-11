Fête des couleurs Parc du grand séminaire Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Fête des couleurs

Samedi 6 juin 2026 de 11h à 18h. Parc du grand séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Grande journée de solidarité internationaleFamilles

La fête des couleurs est une journée festive sur le thème de la journée de solidarité internationale.

Au programme

braderie d’été, animations pour les enfants (danse, lecture, maquillage), musique et sensibilisation santé. Un évènement incontournable pour partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Parc du grand séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 99 19 31 contact@spf13.org

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English :

A day of international solidarity

L’événement Fête des couleurs Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille