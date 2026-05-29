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Fête des courses Hippodrome de Dinan Dinan

Fête des courses Hippodrome de Dinan Dinan dimanche 2 août 2026.

Lieu : Hippodrome de Dinan

Adresse : 26 Avenue de l'Aublette

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Dinan

Fête des courses

Hippodrome de Dinan 26 Avenue de l’Aublette Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Cet événement est l’occasion de découvrir l’univers des courses hippiques en famille, avec à votre disposition le Village des enfants et ses animations entièrement gratuites (entrée payante).

Sur place il y a également une petite restauration et une buvette.   .

Hippodrome de Dinan 26 Avenue de l’Aublette Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fête des courses Dinan a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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