Fête des courses Hippodrome de Dinan Dinan
Fête des courses Hippodrome de Dinan Dinan dimanche 2 août 2026.
Dinan
Fête des courses
Hippodrome de Dinan 26 Avenue de l’Aublette Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Cet événement est l’occasion de découvrir l’univers des courses hippiques en famille, avec à votre disposition le Village des enfants et ses animations entièrement gratuites (entrée payante).
Sur place il y a également une petite restauration et une buvette. .
Hippodrome de Dinan 26 Avenue de l’Aublette Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête des courses Dinan a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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