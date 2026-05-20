Braye-sur-Maulne

Fête des deux Villages

Le Pont Braye-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fête des deux Villages Marcilly Braye-sur-Maulne

19h Buvette, repas et soirée dansante !

Restaurant Le Grand Cerf

Repas sur réservation

Fête des deux Villages Marcilly Braye-sur-Maulne

19h Buvette, repas et soirée dansante !

Restaurant Le Grand Cerf

Repas sur réservation .

Le Pont Braye-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 94 21 97 festimaulne@gmail.com

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English :

Fête des deux Villages Marcilly Braye-sur-Maulne

7pm Refreshment bar, meal and dancing!

Restaurant Le Grand Cerf

Meals on reservation

L’événement Fête des deux Villages Braye-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE