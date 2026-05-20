Fête des deux Villages Braye-sur-Maulne
Fête des deux Villages Braye-sur-Maulne samedi 6 juin 2026.
Braye-sur-Maulne
Fête des deux Villages
Le Pont Braye-sur-Maulne Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fête des deux Villages Marcilly Braye-sur-Maulne
19h Buvette, repas et soirée dansante !
Restaurant Le Grand Cerf
Repas sur réservation
Fête des deux Villages Marcilly Braye-sur-Maulne
19h Buvette, repas et soirée dansante !
Restaurant Le Grand Cerf
Repas sur réservation .
Le Pont Braye-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 94 21 97 festimaulne@gmail.com
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English :
Fête des deux Villages Marcilly Braye-sur-Maulne
7pm Refreshment bar, meal and dancing!
Restaurant Le Grand Cerf
Meals on reservation
L’événement Fête des deux Villages Braye-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE