Fête des épouvantails La Touche
samedi 1 août 2026 · La Touche
Informations pratiques
La Touche
Fête des épouvantails
Halle et place du Château La Touche Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association Ensemble, qui soutient les Restos de Coluche de Dieulefit et la convivialité dans le village et aux alentours, organise sa sixième Fête des épouvantails.
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Halle et place du Château La Touche 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ensemble26160@gmail.com
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English :
The Ensemble association, which supports the Restos de Coluche in Dieulefit and fosters a sense of community in and around the village, is organizing its sixth Fête des Épouvantails.
L’événement Fête des épouvantails La Touche a été mis à jour le 2026-07-19 par Montélimar Tourisme Agglomération
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