Informations pratiques

La Touche

Fête des épouvantails

Halle et place du Château La Touche Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association Ensemble, qui soutient les Restos de Coluche de Dieulefit et la convivialité dans le village et aux alentours, organise sa sixième Fête des épouvantails.

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Halle et place du Château La Touche 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ensemble26160@gmail.com

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English :

The Ensemble association, which supports the Restos de Coluche in Dieulefit and fosters a sense of community in and around the village, is organizing its sixth Fête des Épouvantails.

L’événement Fête des épouvantails La Touche a été mis à jour le 2026-07-19 par Montélimar Tourisme Agglomération