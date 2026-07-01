Fête des estives Le Plagnet Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Informations pratiques

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors

Fête des estives

Le Plagnet CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet, venez vivre la 27ème Fête des Estives en vallée du Louron !

Démonstration de gâteau à la broche et des vieux métiers, marché artisanal

11h messe en plein air

13h repas animé par le duo Jean-Claude et Nathalie

Repas du berger apéritif, melon jambon, paëlla, fromage, dessert, vin, café.

Tarif adultes 23€, tarif enfants (-10 ans) 12€.

Réservatuibs ay 06 85 80 71 51 ou 06 76 69 89 56

.

Le Plagnet CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 69 89 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, July 26, come experience the 27th Fête des Estives in the Louron Valley!

Demonstration of spit-roasted cake and traditional crafts, artisan market

11 a.m.: Outdoor Mass

1 p.m.: Lunch hosted by the duo Jean-Claude and Nathalie

Shepherd’s Lunch: aperitif, melon and ham, paella, cheese, dessert, wine, coffee.

Price for adults: 23?, price for children (under 10): 12?.

Reservations at 06 85 80 71 51 or 06 76 69 89 56

L’événement Fête des estives Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65