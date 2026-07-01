Fête des estives Le Plagnet Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
dimanche 26 juillet 2026 · Le Plagnet · Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
Informations pratiques
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
Fête des estives
Le Plagnet CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le dimanche 26 juillet, venez vivre la 27ème Fête des Estives en vallée du Louron !
Démonstration de gâteau à la broche et des vieux métiers, marché artisanal
11h messe en plein air
13h repas animé par le duo Jean-Claude et Nathalie
Repas du berger apéritif, melon jambon, paëlla, fromage, dessert, vin, café.
Tarif adultes 23€, tarif enfants (-10 ans) 12€.
Réservatuibs ay 06 85 80 71 51 ou 06 76 69 89 56
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Le Plagnet CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 69 89 56
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English :
On Sunday, July 26, come experience the 27th Fête des Estives in the Louron Valley!
Demonstration of spit-roasted cake and traditional crafts, artisan market
11 a.m.: Outdoor Mass
1 p.m.: Lunch hosted by the duo Jean-Claude and Nathalie
Shepherd’s Lunch: aperitif, melon and ham, paella, cheese, dessert, wine, coffee.
Price for adults: 23?, price for children (under 10): 12?.
Reservations at 06 85 80 71 51 or 06 76 69 89 56
L’événement Fête des estives Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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