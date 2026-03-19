Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles
Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles samedi 23 mai 2026.
Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles
Place Montorge Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête des Fleurs
Venez à la rencontre de la fine fleur du jardinage, profitez d’animations aux petits oignons, flânez dans les allées colorées !
Marché local dès 9h
Fruits & légumes de saison, produits du terroir, plants de fleurs et de potagers pour embellir votre jardin !
Animations gratuites toute la journée
Dégustations par les Toques Nivernaises
• Salé (10h-13h)
• Sucré (15h-18h)
Distribution de compost (9h-18h) par l’Agglomération de Nevers
Atelier création de recette de fabrication ménagers .
Place Montorge Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71
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English : Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles
L’événement Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)