Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles

Place Montorge Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête des Fleurs

Venez à la rencontre de la fine fleur du jardinage, profitez d’animations aux petits oignons, flânez dans les allées colorées !

Marché local dès 9h

Fruits & légumes de saison, produits du terroir, plants de fleurs et de potagers pour embellir votre jardin !

Animations gratuites toute la journée

Dégustations par les Toques Nivernaises

• Salé (10h-13h)

• Sucré (15h-18h)

Distribution de compost (9h-18h) par l’Agglomération de Nevers

Atelier création de recette de fabrication ménagers .

Place Montorge Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71

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English : Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles

L’événement Fête des fleurs à Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)