Fête des fleurs Rancon vendredi 1 mai 2026.
Jardin public et place de la mairie Rancon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-01
Vente de plantes et fleurs, plants de légumes, rosiers, arbustes…
Artisanat et produits locaux. .
Jardin public et place de la mairie Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 56 96 moreau.yvette@wanadoo.fr
English : Fête des fleurs
